Украинцам продолжает выплачиваться пенсия. Помимо основной пенсии, зависящей от заработной платы и страхового стажа гражданина, украинское государство предоставляет различные надбавки и доплаты определенным категориям пенсионеров.

Закон Украины "О пенсии за особые заслуги перед Украиной" предусматривает ежемесячные доплаты пенсий некоторым украинцам.

Речь идет о прибавке к пенсии для ветеранов и уважаемых военных, награжденных орденами и медалями.

Согласно этому закону, в зависимости от вида и количества наград размер доплаты к пенсии составляет от 20% до 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. На данный момент прожиточный минимум для нетрудоспособных составляет 2093 гривны, поэтому размер доплаты колеблется от 418,6 до 837,2 гривен в месяц.

Также, с 2023 года, установлены доплаты к пенсиям по возрасту для определенных категорий пенсионеров: лицам старше 80 лет предоставляется доплата до 570 гривен, от 75 до 80 лет - до 456 гривен, а от 70 до 75 лет - до 300 гривен. Все доплаты, надбавки и повышения, а также финансирование пенсий выплачиваются ежемесячно в установленные сроки.

Важно отметить, что пенсионерам, участвовавшим в боевых действиях (УБД), предоставляются дополнительные доплаты к пенсии в размере 523,25 гривны. Все эти меры направлены на поддержку пенсионеров и обеспечение их достойной жизни.

Источник: Стіна.

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