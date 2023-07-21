Кристина проявила невероятное мужество, когда волонтеры познакомились с ней и рассказывала о пережитом.

Эвакуации из населенных пунктов, которые находятся близко к линии фронта продолжаются. Стало известно, что волонтерская организация "Белые ангелы" успешно эвакуировала 10-летнюю Кристину и ее семью из Ямполя Лиманской общины Донецкой области. Об этом подробнее сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Мама, не плачь", - говорит девочка своей матери, хотя сама едва сдерживает слезы, поскольку их прежняя счастливая жизнь уже не существует. После обстрела российским снарядом, их дом получил серьезные повреждения и не пригоден для проживания, а дыра от снаряда делает видимыми разбитые запыленные игрушки.

В частный дом семьи попал вражеский "Калибр", во время чего девочка чудом выжила.

По данным Нацполиции, теперь ребенок вместе с родителями будет проживать в Киеве до тех пор, пока их город не станет относительно безопасным, а их дом не будет восстановлен. Кристина проявила невероятное мужество, когда волонтеры познакомились с ней и рассказывала о пережитом.

В пути в Киев Христинка рассказывала полицейским, что она ученица пятого класса местной школы, которая также пострадала во время боевых действий. Девочка сомнения отметила, что обязательно хочет вернуться домой, к своим друзьям и учителям, когда это будет безопасно.

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