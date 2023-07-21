Священнику Свято-Вознесенского мужского монастыря в Буковине было назначено наказание за его участие в незаконной переправе украинских мужчин за границу за вознаграждение. Он вместе с сообщниками организовывал выезд ухилянцев за границу за большую сумму денег.
Об этом говорится в приговоре Сторожинецкого районного суда.
Судебный приговор свидетельствует, что священник и его сообщник нашли троих военнообязанных, которым запрещено выезжать за границу во время военного положения. За обещанное вознаграждение в 4 тысячи долларов с каждого они предложили помочь им пересечь границу.
Деньги были переданы монаху и его подельникам на территории монастыря. Затем священник сообщил беглецам, что они будут доставлены к границе с Румынией и получат документы для свободного передвижения по странам Европы. Однако организаторы скрыли, что граница будет пересекаться вне пункта пропуска.
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Незнакомые с соответствующими следственными лицами передали мужчин в линии границы в селе Чудей, где им сообщили, что никаких документов для пересечения границы не выдадут. На месте их подвели к изгороди и показали направление движения в Румынию вне пункта пропуска.
Согласно Уголовному кодексу Украины, священнику грозило от 5 до 7 лет лишения свободы. Однако суд решил наложить менее суровое наказание и вместо тюремного заключения получил штраф в размере 102 тыс. гривен.
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