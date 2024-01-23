Вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк с самого начала войны встал на защиту Украины – сначала в рядах Терробороны, затем в ВСУ. Время от времени Андрей Хлывнюк дает благотворительные концерты с целью собрать средства для своих побратимов. Однако редко он выходит на связь с поклонниками в соцсетях и еще реже дает интервью в СМИ.

Как пишет sensatsiya.com, Андрей Хлывнюк очень трепетно оберегает свою личную жизнь. О ней известно очень мало, разве что артист 10 лет был в браке с арт-директором издания "Основа" Анной Копыловой. У пары есть двое детей. Недавно в интервью "Звездному пути" Андрей Хлывнюк признался, что ему очень не хватает родных, но при этом ему очень тяжело говорить с детьми.

"Я скучаю по детям. А звонить я не могу, меня размазывает сразу. Я только позвоню, мы поговорим, она скажет: "Папа, а скоро уже закончится война, я хочу домой". Я потом не могу работать нормально", - поделился Андрей Хлывнюк.

Также известно, что Андрей Хлывнюк после развода с женой имел романтические отношения с топ-моделью Натальей Гоций, которую даже снял в своем клипе.

Что касается бывшей жены Анны Копыловой, то с ней Андрей Хлывнюк познакомился еще в студенческие годы и официально пара женилась в 2010 году. За десять лет брака супруги родили двоих детей, воспитанием которых и раньше занималась преимущественно Аня, а сейчас вообще их благополучие лежит только на ее плечах, пока отец наследников несет службу.

Как выглядит бывшая супруга Андрея Хлывнюка?

Экс-супруга Андрея охотно экспериментирует со своей внешностью. Женщина без колебаний может отрезать волосы чрезвычайно коротко или перекрасить их в синий цвет. Известно, что Анна окончила факультет журналистики, знает несколько иностранных языков и является дочерью бывшего замминистра финансов Украины.

Последние новости Украины:

Напомним, Лидер "Бумбкос" Хлывнюк не на шутку перепугал украинцев, фото: "Подумала, что погиб…".

Как сообщала Politeka, Андрей Хлывнюк и группа "Бумбокс" за границей сообщили украинцам плохую новость: "К сожалению...".

Также Politeka писала, что Хлывнюк и Серьга, служащие в ВСУ, удивили высказываниями о Залужном: "А дальше будет интересно".