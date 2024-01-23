Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая в этом году во время войны родила третьего ребенка, показала свой скромный и уютный дом под Киевом. Экскурсию по семейному гнездышку Светлана Тарабарова провела Кате Осадчей в программе "Світське життя".

Как оказалось, Светлана Тарабарова и ее муж Алексей Бондар выбрали для жительства спокойное место у леса, у них одноэтажный и очень светлый внутри дом. По словам артистки, это была ее инициатива обустроится именно в одноэтажном доме, так как боялась за детей на ступеньках.

Территория около дома небольшая, но там Светлана Тарабарова обустроила себе огород и клумбы, также здесь есть небольшая детская площадка.

Внутри дом действительно очень светлый с просторной кухней и гостиной. Все очень скромно, но очень стильно, нет лишних и броских деталей. Светлана Тарабарова рассказала, что любит декорировать свою кухню и зону отдыха под разные праздники.

В детской комнате Светлана Тарабарова и ее муж воплотили и свои детские мечты. Особенностью детской является красивый пейзажный рисунок на стенах в пастельных тонах. Кроме того, здесь отведен кусок стены специально для того, чтобы дети на нем рисовали мелом.

Спальня певицы тоже выполнена в светлых пастельных тонах и выглядит очень сдержанно, в ней много света и есть детская кроватка.

Как и у многих коллег-артистов, Светлана отвела себе в доме "музыкальную" комнату. Здесь она хранит награды, статуэтки, музыкальные инструменты и занимается творчеством.

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