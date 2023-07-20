Через 16 часов после этих событий было официально объявлено о внезапной смерти бойца.

В городской клинической больнице №4 произошло трагическое событие - во время лечения скончался боец ​​из 95 отдельной десантно-штурмовой бригады, известный под позывным "Физрук". Обстоятельства этого случая остаются загадочными.

По словам друзей погибшего военного, его избила охрана больницы и выбросила рядом с медицинским учреждением. Согласно предположениям, возможно, что у Вадима возникла ситуация, связанная с ПТСР или острым стрессовым расстройством. Врачи сообщили, что пациент был агрессивен и бился головой о стену.

После избиения боец ​​долгое время находился на улице без помощи. Врачи 4 часа игнорировали крики о помощи. Его собратья тщетно призывали работников больницы оказать помощь, но отказали им. Вадим был вынужден вызвать скорую помощь из другого заведения. После этого его привезли в больницу №4, но вместо реанимации просто привязали к постели.

Через 16 часов после этих событий было официально объявлено о внезапной смерти бойца. Однако друзья погибшего утверждают, что телесные повреждения на его теле умалчивают не только врачи, но и следователи. Им кажется, что существует возможность закрытия дела без должного расследования.

"Побили до потери сознания, отнесли в палату, где он два часа медленно умирал. А потом приехала следователь, которая констатировала внезапную смерть. Не убийство, а внезапную смерть. Хотя видела стертые колени, руки, гематомы на теле и порезы на лице...", - написала.

В полиции Киева заявили, что расследуют обстоятельства смерти 31-летнего военного, находившегося на лечении в медицинском учреждении в последние несколько недель. Информация полиции значительно отличается от того, что рассказали близкие Вадима. Ситуация остается неясной, и продолжается расследование по этому печальному случаю.

Источник: РБК Украина.

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