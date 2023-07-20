В 2024 году Украина планирует изменить требования к страховому стажу для получения пенсии, увеличивая его продолжительность на один год. Таким образом, чтобы выйти на пенсию в 60-летнем возрасте, гражданам необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. В случае, если стаж будет меньше, украинцы получат право на пенсию только в 63 или 65 лет.

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С каждым следующим годом в возрасте 65 лет будут расти требования к страховому стажу и уходу на пенсию:

• 2023 год – от 15 до 20 лет; • 2024 год – от 15 до 21 года; • 2025 год – от 15 до 22 лет; • 2026 год – от 15 до 23 лет; • 2027 год – от 15 до 24 лет; • 2028 год – от 15 до 25 лет.

Если у 65-летних украинцев страховой стаж меньше 15-20 лет, у них нет права на пенсию и смогут получить только социальную помощь.

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пенсия, субсидия, украинцы, выплаты

Размер этой помощи будет определяться как разница между среднемесячным совокупным доходом семьи на одного члена за полгода до обращения в Пенсионный фонд Украины и прожиточный минимум для граждан, потерявших трудоспособность (2093 гривны).

В случае если пенсионер имеет право на несколько видов пенсий, он имеет право выбрать только один: по возрасту, в связи с потерей кормильца или по инвалидности. Для уточнения информации граждане могут обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Источник: finance.today

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