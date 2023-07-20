Ушел в вечность политзаключенный советских концлагерей, философ, публицист, историк диссидентского движения Василий Овсиенко, пишет Politeka.net.
«Не стало Василия Овсиенко – человека многочисленных добродетелей, христианина, украинского филолога, редактора, летописца движения сопротивления, популяризатора жизни и творчества Василия Стуса и других диссидентов, политзаключенного брежневско-горбачевских лагерей…», - сообщил на своей странице журналист, историк, главный редактор сайта "Историческая правда" Вахтанг Кипиани.
По его словам, в последние годы Василий Овсиенко болел, обсуждался его перевод в лучшее место для реабилитации и лечения.
«Это был великий и очень скромный человек, подвижник, которых единицы на миллионы», – вспоминает об Овсиенко Вахтанг Кипиани.
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Украинцев всколыхнуло известие о смерти Василия Овсиенко:
«Это правда, он был очень скромным, а на самом деле Великим!..»,
«Боже, какая печальная новость, какая большая потеря!! Василий Васильевич в свое время повез меня на Соловки, чем окончательно сформировал мою национальную идентичность. Безумно больно! Вечная и светлая память!»,
«Ох, какая потеря… Светлая память пану Василию! И большая благодарность и уважение!»,
«Как жаль, какая боль, какая скорбь! Украина обеднела на Украинца, диссидента, человека совести и долга, летописца украинского Движения Сопротивления ХХ ст. ...Даже в потоке военных смертей эта потеря особенно чувствительна для Украины. Пусть его душа наконец отдохнет на небесных просторах. Вечная благодарная память!» .
Василий Овсиенко родился 8 апреля 1949 года в селе Ставки Житомирской области. В 1967-1972 годах учился на филологическом факультете Киевского университета.
Впервые его арестовали в 1973 году по обвинению в проведении антисоветской агитации и пропаганды в форме распространения литературы самиздата.
В советских концлагерях Василий Овсиенко провел 13,5 лет.
Отказался свидетельствовать по делам Левко Лукьяненко, Николая Матусевича, Гелия Снегирева, Василия Стуса, Дмитрия Мазура.
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