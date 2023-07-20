16 июля около 15:40 к спасателям поступило сообщение о том, что в селе Козари во время отдыха на реке Днестр ребенок 2010 года рождения упал в реку - девочка пропала из виду.
Как сообщили в ГСЧС, на место сразу выехали спасатели.
Поиски девочки длились три дня, спасатели обследовали поверхность реки на расстоянии около 50 километров от места исчезновения девочки.
К сожалению, поиски закончились трагически. На реке Днестр в Ивано-Франковской области обнаружили тело пропавшей три дня назад 13-летней девочки.
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Тело ребенка обнаружили около 13:00 в среду, 19 июля, в селе Старый Мартынов Бурштынской ТГ.
К проведению поисково-спасательных работ было привлечено 30 спасателей, 13 единиц техники, из них 5 плавсредств и 1 БПЛА, на месте работал психолог ГУ ГСЧС в области.
Спасатели напомнили родителям основные правила безопасного поведения на воде, в частности, что дети должны купаться под наблюдением взрослых и специально отведенных местах.
Кроме того, учиться плавать дети могут только под руководством инструктора или родителей.
"Проводите с детьми беседы о правилах поведения на воде и ни в коем случае ни при каких обстоятельствах не отпускайте детей в водоемы сами или с друзьями, даже на 5 минут", - говорится в сообщении.
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