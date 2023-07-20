Женщина из Харькова вызвала неприятную ситуацию в Житомире . Она самопровозгласила себя "дворянкой" и называла свой дом Харьковской "губернией русской империи". Она также публично обвинила Вооруженные Силы Украины в обстрелах своего родного города, при этом сводя к минимуму агрессию со стороны окупантов, которая приводит к постоянным обстрелам.
Соответствующее видео было опубликовано в одном из Telegram-каналов.
Спор с другой посетительницей в магазине косметики сорвался из-за поддержки харьковчанки агрессивных действий россии на украинской территории. Она утверждала, что украинские военные как раз бомбят ее родной город. А также начала доказывать ей, что родилась в Харьковской "губернии российской империи".
"Вы украинцы по жизни терпели. Мой дом находится в городе Харьков. Харьковская губерния российской империи! Я родилась в Советском Союзе, но слава тебе, Господи, мой дом никто не трогал, пока "желто-голубые" не пришли и теперь бомбят мой город", — сказала харьковчанка.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
"Это уже не военная операция": что сейчас происходит в Бахмуте и чего ждать украинцам дальше
Катастрофическое поражение: оккупанты прибегли к хитрому маневру, чтобы оттянуть ВСУ из Бахмута
Украинцы обязаны платить алименты пожилым родителям: за что, сколько и кого касается
Россияне сбросили огромную авиабомбу на жилую многоэтажку: "Пролетела с 5 по 1 этажи"
Видео инцидента распространилось по сети. Этот инцидент стал причиной удивления и возмущения в онлайн-сообществе, которое не понимает, почему женщина продолжает находиться в Украине, если она отдана идеологии страны-агрессора.
Они рекомендуют ей переехать в россию, если она так хочет поддерживать их политику.
"Я не понимаю, почему они живут в Украине и ждут российского мира. Почему бы не поехать навстречу российскому миру", "Да отправьте уже кто-то эту дворянку в оркостан желательно из-за прифронтовых территорий Украины", "Эта лярва не из Харькова, у нас нет губерней", "Вызывайте санитаров? Бедненькая терпит здесь", "В Харькове такие не нужны, под зад и пусть валит на рф".
Последние новости Украины:
Напомним, что языковый скандал разгорелся на курсах, обе стороны конфликта эмоционально высказались.
Кроме того Politeka писала, харьковчанину не понравился язык прохожего в Мукачево, видео драки.
Также Politeka сообщала, что высказывания ректора спровоцировали громкий скандал в украинском ВУЗе.