Польша поставила ультиматум Украине – собирается закрыть границу, чтобы не допустить зерно на свой рынок.

Польша намерена закрыть границу с Украиной для импорта зерновых продуктов после 15 сентября, если Европейская комиссия не продлит запрет на такой импорт.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет РАР .

"Мы не откроем границу, если Европейская комиссия не согласится продлить запрет, мы это сделаем сами", - заявил Моравецкий из Министерства сельского хозяйства Республики Польша.

Польша зарабатывает на транзите зерна и не желает, чтобы эти продукты продаются на ее внутреннем рынке. Однако премьер-министр подчеркнул, что транзитные поставки зерновых продуктов будут продолжаться.

Пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились в Европейский союз с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна, поскольку опасаются увеличения потоков зерна и негативных последствий для их рынков, если Россия прекратит "зерновое соглашение".

Урсула фон дер Ляен, глава Еврокомиссии, обещает принять меры по упрощению экспорта украинской сельхозпродукции после прекращения "зернового соглашения" с Россией.

Это решение Польши о закрытии границы может повлиять на импорт зерновых продуктов из Украины, препятствуя поставкам и вызвать дискуссии в рамках ЕС относительно импортных ограничений.

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