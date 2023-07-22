За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет.

В Киеве руководителю учебного заведения объявили о подозрении, его обвиняют в причастности к растрате при ремонте детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) на сумму около 2 миллионов гривен. Об этом более подробно сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По результатам досудебного расследования выявлено, что должностное лицо заключило соглашение с подрядным предприятием по завышенным ценам. Экспертизы подтвердили ущерб бюджету на 2 миллиона гривен.

Госслужащему сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины – в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и конфискация имущества.

Расследование провели следователи столичного главка полиции с участием работников управления стратегических расследований Национальной полиции Украины в Киеве и под руководством Киевской городской прокуратуры.

Стоит отметить, что подобная коррупционная история произошла недавно в Киеве. В Киеве правоохранители сообщили директору коммунального учреждения о подозрении во взяточничестве. Мужчина требовал от предпринимателя 20 тысяч гривен за размещение детских аттракционов на территории Гидропарка.

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