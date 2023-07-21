Телеведущий и звезда «Голоса страны» Даниэль Салем, который после 24 февраля служит в рядах ВСУ, удивил необычным презентом для оккупантов.

Украинский телеведущий Даниэль Салем, который одновременно является военным в Вооруженных Силах Украины и защищает страну от российских оккупантов, часто выкладывает тематические ролики в социальной сети Инстаграм. В этот раз Салем решил в своей юморной манере подшутить над темой "подарков" и "завтраков" для оккупантов.

Как известно, артист проходит службу в рядах ВСУ не первый месяц и изредка приезжает отдохнуть домой, а с дочерью недавно Салему удалось увидеться первый раз за многие месяцы. Сейчас уже звезда "Голоса" планирует возвращение на передовую, поэтому решил позабавить коротким роликом.

«На часах 2-га ночи, готовим завтрак для соседа и ждем вашу креативную подпись к этому видео ☺» - пишет Салем под роликом.

В сети отреагировали на пост Даниэля Салема и предложили свои варианты:

«За Одессу накормите их вкусненько!!!Третья ночь 💥; Орки, кто заказывал "вкусно и точка"?; Чтобы их всех разорвало, после такого завтрака; Даниэль готовит начинку для голубцов «орки в черном пакете», потому что капуста сейчас дорогая;

Взрывная яичница по-украински; 🔥Умнички какие, правильно сосед должен быть накормлен до нежелания👏; Пабло Эскобар, современная версия 🔥👏; Не борщом единым; Сосед, на том свете поспите; Это просто летнее рагу, там и перчик 😉, и баклажанчик 🚀, и помидорка».

Также в другом видео, которое вызвало волну эмоций у украинцев, снова видно, как Даниэль Салем и другие военные помогают эвакуировать людей.

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