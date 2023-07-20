Клиент "ПриватБанк" пожаловался, что банк без предупреждения заблокировал ему банковскую карточку - причем это было сделано неединожды.

"ПриватБанк" один из самых популярных банков в Украине. Его услугами пользуются миллионы украинцев. Несмотря на то, что многие выбирают этот банк, почти каждый клиент может вспомнить неприятную историю, связанную с банком "ПриватБанк". Очередной негативный отзыв появился на сайте Минфин.

Клиент "ПриватБанк" пожаловался, что банк без предупреждения заблокировал ему банковскую карточку. Украинец позвонил на гарячую линию банка, чтобы узнать причину. Оператор "ПриватБанк" объяснил, что карта была заблокирована, потому что ею хотели воспользоваться онлайн-мошенники. Украинца просили подождать несколько дней и пообещали с ним связаться. Но этого не произошло.

Карту "ПриватБанк" ему разблокировали только после того, как он оставил отзыв на сайте Минфина. Но в тот же день, когда мужчина попытался снять с карточки деньги, она снова была заблокирована банком.

Оператор "ПриватБанк" объяснил, что мошенники хотели снять с карточки деньги, потому ее пришлось снова блокировать. Но клиент банка объяснил, что это он хотел снять средства в терминале.

Когда разобрались карта была разблокировна. Но для того, чтобы совершить снятие денег из карты "ПриватБанк" ему пришлось фотографироваться на сайте банка для подтверждения личности. Пока сайт обрабатывал фото, карту почему-то снова заблокировало.

"Блокируется карта по кругу... уже прошло 4 дня, а банк не связывается. Пошел в отделение, но там сказали, что не могут разблокировать. Отправили в чат, а там пишется: ждите, пока сотрудник с вами свяжется. Свяжитесь уже со мной!", - возмутился клиент "ПриватБанк".

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