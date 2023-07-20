Онлайн подача заявлений на получение жилищной субсидии поможет упростить процедуру для украинцев и сделает процесс получения помощи более удобным и доступным.

Пенсионный фонд Украины объявил о начале экспериментального проекта, который должен упростить процедуру получения жилищной субсидии для граждан. Теперь заявку на субсидию можно будет подать онлайн путем авторизации на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда посредством электронной квалифицированной подписи (КЭП). Подробно об этом сообщили в ПФУ.

Для того чтобы оформить субсидию по упрощенной процедуре, гражданам необходимо зайти в личный кабинет на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, найти раздел "Коммуникации по ПФУ" и выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу".

Затем откроется окно, где они смогут выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту". Затем желающим получить субсидию заполняют онлайн-форму, указывая личные данные, паспортные данные, адрес и информацию о других участниках заявления и банковских реквизитах.

После того, как заявление на получение субсидии будет заполнено, нужно проверить данные и, в случае необходимости, исправить ошибки, затем нажать кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Стоит отметить, что лицам, у которых есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в течение трех месяцев, получение субсидии будет недоступно. Онлайн подача заявлений на получение жилищной субсидии поможет упростить процедуру для украинцев и сделает процесс получения помощи более удобным и доступным.

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