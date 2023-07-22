Так, в Украине упала стоимость малины и голубики.
Как сообщили аналитики, наиболее ощутимо подорожала черешня, более чем втрое, на 226%.
В украинских супермаркетах ее можно купить за 226 грн/кг, в июле 2022 цена составляла 69 гривен.
Цена на клюкву тоже сильно изменилась, ягоды в фасованном виде в 2023 году продаются за 121,50 грн (350 г), это на 73% больше, чем в июле 2022 года.
Выросли цены и на такие популярные в Украине ягоды: земляника – 129 грн за 125 г (на 34%), клубника стоит 194 грн за 1 кг, подорожала на 62%, черная смородина – 179 грн/кг (на 12%), крыжовник – 97 грн за полкило (на 4).
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В июле 2022 украинцев поразили цены на малину, тогда стоимость выросла почти втрое и стоила она 198 грн за 250 г.
В 2023 году ситуация улучшилась и стоимость малины в июле 2023 г. снизилась на 67%. Сейчас цена ягоды в среднем составляет 62 грн. за 250 г.
Цены снизились и на голубику – на 34% (309 грн/кг), ежевику – на 45% (75 грн/250 г), красную смородину – на 10% (89 грн/кг).
Источник: agrotimes со ссылкой на данные службы доставки Zakaz.ua.
Ранее сообщалось, что с введением роста цены на электроэнергию и горючее с 1 июля 2023 г. в Украине стали очевидными новые всплески цены на продукты, в частности подорожают продукты промышленной переработки.
Эксперты подтверждают, что цены на мясо и мясопродукты продолжат расти, а также овощи и рыбу, также прекратится снижение цены на макаронные изделия.
Последние новости Украины:
Напомним , цены на несколько базовых продуктов начнут расти.
Как писала Politeka, цены на популярную крупу в Украине резко подешевели.
Также Politeka сообщала, что цены на популярные овощи радуют удешевлением.