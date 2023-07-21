Кроме денежной помощи, фонд также предлагает и другую помощь - в частности реабилитацию и отдых.

Денежная помощь стала неотъемлемой частью жизни многих украинцев после российского вторжения. Некоторым украинцам до сих пор продолжают выплачивать денежную помощь. В частности, денежная помощь предоставляется украинским женщинам, освобожденным из российского плена.

В рамках программы поддержки украинских женщин, переживших плен, Фонд Шептицкого выплачивает единовременную денежную помощь в размере 10 тысяч злотых (приблизительно 90 тысяч гривен).

Чтобы подать заявку на получение денежной помощи, освобожденным украинкам нужно заполнить электронную форму по ссылке eu-submit.jotform.com/230891603400346 . Заявки на получение денежной помощи принимаются до 30 августа 2023 г. или до завершения финансирования данной программы.

Кроме денежной помощи, фонд также предлагает освобожденным украинкам другую помощь. В частности, они могут получить возможность совершить реабилитационную поездку в Польшу. Подавать заявки на такую ​​поездку можно до 15 июля 2023 года.

Минреинтеграция отмечает, что размер денежной помощи указан до ее налогообложения.

Известно, что в ближайшее время 22 освобожденных из плена получат денежную помощь от этого благотворительного Фонда имени блаженного Климентия Шептицкого. Этой денежной помощью уже воспользовались многие украинки. Так, ранее эта денежная помощь была предоставлена ​​уже 180 украинских женщин.

Напомним, денежную помощь начнут забирать, кого из украинцев лишат социальных выплат и почему.

Как писала Politeka, денежная помощь для маленьких украинцев, кто из детей может получить по 3000 гривен.

Также Politeka сообщала, для получения денежной помощи необходимо сделать несколько важных шагов.