Минфин сообщает, что закупки военной техники из госбюджета в июне снизились до 39,4 миллиарда.

Сообщается, что расходы на содержание военных в июне тоже сократились до 75,5 млрд. грн. с 76,7 млрд. грн. в мае.

Так, по данным Минфин, расходы госбюджета на поддержку ВСУ, касающиеся, в частности, закупки военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции, касающейся обороны и т.п., в июне снизились до 39,4 млрд грн (14,9% всех расходов) с 43,4 млрд грн (15,6%), в мае и 4,5% в мае 4%.

Денежное содержание украинских военных несколько выросло – до 28,5% с 27,6% в мае, это связано со снижением в июне расходов фонда госбюджета до 265,1 млрд грн с 277,7 млрд грн в мае, три предыдущих месяца расходы были на уровне 225,2-229,3 млрд грн.

Обслуживание госдолга в июне 2023 требовало 33 млрд грн после 45,7 млрд грн в мае и 14 млрд грн в апреле.

Минфин также добавляет, что доходы общего фонда госбюджета в июне снизились до 133,7 млрд. грн. со 184 млрд. грн. в мае.

Украинцы в сети возмущены:

"Будут наши ребята скоро воевать со щитом Матери-Родины с новым Гербом! А люди просто перестанут с последнего донатить",

"ну все правильно!!! сериалы надо за что-то снимать!!! они же более нужны!!",

"В бой воины будут идти с барабанами!",

"ну да сериалы же нужно снимать", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: interfax.com.ua , censor.net со ссылкой на Министерство финансов Украины, указывающее на данные Госказначейства.

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