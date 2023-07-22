Телеведущий и звезда «Голоса страны» Даниэль Салем, который после 24 февраля служит в рядах ВСУ, поднял очень важную тему в сети.

Украинский телеведущий Даниэль Салем, который продолжает служить в рядах ВСУ и не так часто появляется в сети, однако в каждом посту в Инстаграм старается привлечь актуальными темами. В этот раз Салем поднял с коллегой важную тему, касающуюся помощи детям.

По словам Салема, документальный сериал «Семья для каждого ребенка» с Катериной Осадчей является своеобразным ответом на запрос украинцев «как лично я могу помочь ребенку, потерявшему родителей»?

«Вместе с семьями, Екатерина Осадча разрушает самые распространенные мифы, которые укоренились вокруг темы опеки и попечительства, и ищет ответы на наиболее резонансные вопросы семейного ухода для всех детей» - написал Салем.

Стоит отметить, несмотря на развод с супругой спустя долгие годы совместной жизни, Даниэль Салем сам задумался об усыновлении, так как хочет помочь еще одному ребенку обрести семью уже вместе с ним.

«Я усыновила двойню месяц назад, не разгоняйте тему о коррупции. Было бы желание. Зайдите в действие и зарегистрируйтесь; Один момент хотела бы посоветовать, разница между опекой и усыновлением, то что после опеки вы забираете ребенка сразу и не ждете решения суда, как при усыновлении;

Знакомые хотят удочерить. Там такая коррупция, без бабла… большого бабла, вам не дадут ребенка выбрать, да еще здорового; Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть фильм. Очень интересует данная тема; спасибо, что поднимаете такую важную тему, как усыновление» - поддерживают Салема в сети.

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