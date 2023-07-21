Коллаборант во время оккупации Николаевской области водил своих односельчан на "расстрелы".

Во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Николаевской области Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, который активно сотрудничал с российскими захватчиками во время оккупации региона.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, местный житель поддержал российские войска и самостоятельно предложил им помощь. Предатель был вовлечен в состав карательных отрядов рф, которые осуществляли облавы против украинцев. В рамках этих операций украинских патриотов похищали, после чего отвозили в тайные застенки и подвергали жестоким пыткам.

Следствие установило, что задержанный лично участвовал в этих преступлениях, помогая рашистам в "инсценировании расстрелов". Оккупанты ставили людей к стене, направляли на них огнестрельное оружие и стреляли в опасной близости к ним, чтобы устрашить местных жителей и заставить их сотрудничать или предоставлять секретную информацию.

Сотрудникам СБУ удалось собрать показания от семи потерпевших, ставших жертвами таких издевательств.

В настоящее время злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Задержанный находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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