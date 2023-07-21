В Ровенской области правоохранитель составлял постановления на людей о вымышленных нарушениях.

Правоохранитель таким образом пытался улучшить показатели своей работы.

Об этом говорится в приговоре Березневского райсуда.

В январе 2021 года участкового офицера полиции привлекли к проверке в селе Зирное относительно соблюдения местными карантинными.

Его коллега составил на местный протокол из-за нахождения в общественном месте без маски.

Обвиняемый, получив доступ к данным женщины, решил составить на нее еще два постановления.

Правоохранитель искусственно хотел нарастить показатели своей служебной работы.

Также он составил на женщину постановление за курение в общественном месте и о нахождении в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемый внес в постановления сведения о привлечении женщины к административной ответственности, выполнив записи и подписи в графах указанных постановлений от своего имени как лица, которое их составило.

Также он выполнил подписи от имени женщины об ознакомлении с постановлениями.

Так, возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 366 УК, обвиняемый раскаялся в совершенном.

Правоохранителя признали виновным и оштрафовали на 34 тыс. грн, и плюс расходы на эксперта более чем в 8 тыс. грн.

Обвиняемому на год запретили занимать госдолжности.

Источник: Захід нет.

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