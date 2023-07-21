Правоохранитель таким образом пытался улучшить показатели своей работы.
Об этом говорится в приговоре Березневского райсуда.
В январе 2021 года участкового офицера полиции привлекли к проверке в селе Зирное относительно соблюдения местными карантинными.
Его коллега составил на местный протокол из-за нахождения в общественном месте без маски.
Обвиняемый, получив доступ к данным женщины, решил составить на нее еще два постановления.
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Правоохранитель искусственно хотел нарастить показатели своей служебной работы.
Также он составил на женщину постановление за курение в общественном месте и о нахождении в состоянии алкогольного опьянения.
Обвиняемый внес в постановления сведения о привлечении женщины к административной ответственности, выполнив записи и подписи в графах указанных постановлений от своего имени как лица, которое их составило.
Также он выполнил подписи от имени женщины об ознакомлении с постановлениями.
Так, возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 366 УК, обвиняемый раскаялся в совершенном.
Правоохранителя признали виновным и оштрафовали на 34 тыс. грн, и плюс расходы на эксперта более чем в 8 тыс. грн.
Обвиняемому на год запретили занимать госдолжности.
Источник: Захід нет.
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