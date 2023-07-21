Во Львовской области за 1000 долларов чиновник обещал «решить» вопрос о признании военного ВСУ ограниченно пригодным для службы по состоянию здоровья.
Как сообщает Полиция Львовской области, начальник отдела военного медучреждения Львовщины требовал взятки от военнослужащего.
Защитник ранее проходил лечение в медучреждении.
Злоумышленник, 50-летний житель одного из сел Львовского района, обещал "повлиять" на военно-врачебную комиссию, чтобы получить вывод о признании военного ограниченно пригодным к службе.
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Чиновник за "решение вопроса" требовал взятку в 1000 долларов, мужчина обещал предоставить пакет документов.
Правоохранители задержали злоумышленника в кабинете при получении взятки в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Задержанному сообщили о подозрении по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей с возможностью внесения залога.
Известно, что досудебное расследование продолжается.
Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к противоправной схеме.
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