Во Львовской области за 1000 долларов чиновник обещал «решить» вопрос о признании военного ВСУ ограниченно пригодным для службы по состоянию здоровья.

Как сообщает Полиция Львовской области, начальник отдела военного медучреждения Львовщины требовал взятки от военнослужащего.

Защитник ранее проходил лечение в медучреждении.

Злоумышленник, 50-летний житель одного из сел Львовского района, обещал "повлиять" на военно-врачебную комиссию, чтобы получить вывод о признании военного ограниченно пригодным к службе.

Чиновник за "решение вопроса" требовал взятку в 1000 долларов, мужчина обещал предоставить пакет документов.

Правоохранители задержали злоумышленника в кабинете при получении взятки в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанному сообщили о подозрении по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей с возможностью внесения залога.

Известно, что досудебное расследование продолжается.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к противоправной схеме.

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