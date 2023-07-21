ГП "Полиграфический комбинат "Украина" поймали на масштабной "схеме".

20 июля 2023 года уведомлено о подозрении пятеро лиц, среди которых были бывший директор и эксначальник отдела ГП "Полиграфкомбинат" и физическое лицо, связанное с преступной деятельностью. Также были отправлены документы в Эстонию для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны – директору и менеджеру подконтрольной компании.

Эксдиректор также обвиняется в легализации средств, полученных незаконным путем. Согласно исследованиям правоохранителей, в 2013 году тогдашний руководитель "Полиграфкомбината" приобрел эстонскую компанию по имени подставных лиц и заставлял зарубежных партнеров сотрудничать с ним через эту компанию для поставки продукции.

После этого была организована закупка материалов для изготовления бланков документов через эту компанию, которая закупала материалы напрямую у производителей и перепродавала их госпредприятию по завышенной цене. Эти махинации позволили преступной группе получить около полумиллиарда гривен в период с 2013 по 2016 годы.