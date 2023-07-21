20 июля 2023 года уведомлено о подозрении пятеро лиц, среди которых были бывший директор и эксначальник отдела ГП "Полиграфкомбинат" и физическое лицо, связанное с преступной деятельностью. Также были отправлены документы в Эстонию для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны – директору и менеджеру подконтрольной компании.
Эксдиректор также обвиняется в легализации средств, полученных незаконным путем. Согласно исследованиям правоохранителей, в 2013 году тогдашний руководитель "Полиграфкомбината" приобрел эстонскую компанию по имени подставных лиц и заставлял зарубежных партнеров сотрудничать с ним через эту компанию для поставки продукции.
После этого была организована закупка материалов для изготовления бланков документов через эту компанию, которая закупала материалы напрямую у производителей и перепродавала их госпредприятию по завышенной цене. Эти махинации позволили преступной группе получить около полумиллиарда гривен в период с 2013 по 2016 годы.
Кроме того, эксдиректор ловко маскировал продажу 45% своих акций в предприятии, которое фактически не функционировало, и продал их другой подконтрольной компании по завышенной стоимости. Затем, задекларировав это соглашение, он смог получить доступ к указанным средствам. Часть этих денег, около 150 тысяч долларов, была перечислена на счета близких лиц эксдиректора с целью уклонения от прослеживания.
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Впоследствии эксдиректор получил патент на право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, которые использовались в украинских паспортах. Это давало ему возможность не только завышать стоимость документов при их закупке, но и получать доходы от граждан, вынужденных платить за его "интеллектуальный взнос".
Однако правоохранительные органы действовали и сумели прекратить эту схему. Правительство поддержало инициативу НАБУ относительно изменения технических требований и изображения защитных элементов украинских документов, что позволило избавиться от зависимости от результатов "интеллектуального труда" бывшего руководителя "Полиграфкомбината".
Имена фигурантов не называются в отчете, но по указанным периодам возглавления ГП "Полиграфкомбинат" и других должностей эти лица могут быть легко идентифицированы как Максим Степанов, который также работал министром здравоохранения.