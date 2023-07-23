Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что подать заявление на бесплатный отдых можно на сайте Минсоцполитики.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Что нужно сделать для того, чтобы оздоровить в лагерях детей бесплатно. Есть определенные шаги, которые нужно для этого выполнить. Семьи, которые есть в перечне получателей услуги, получают уведомление об этом через «Дию», или им сообщают органы социальной защиты», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, после этого родителям необходимо обратиться в «ПриватБанк» и получить карточку со специальным режимом использования. Как отметила Эльвира Кириленко, на эту карточку будет зачислена сумма в размере 5 прожиточных минимумов. После получения средств необходимо зайти на сайт Минсоцполитики.

«И надо будет найти раздел с поиском заведения, в который вы бы хотели отправить своего ребенка. После чего надо будет указать свои персональные данные и проверить, попадаете ли вы под данную категорию, имеете ли право отправить своего ребенка за счет государства. Далее нужно заполнить данные о ребенке и подать заявление», - заявила Эльвира Кириленко.

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