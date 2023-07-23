Украинцы могут получить по 150 тысяч гривен - стало известно, кому назначат такую денежную помощь и на что можно потратить эти деньги.

Украинцы с детьми, находящимися в статусе внутриперемещенных, получили возможность получить денежную помощь. А именно грант в размере 150 000 гривен для открытия собственного дела. О денежной помощи для открытия собственного дела сообщают на сайте организации "СОС Детские городки". Подать заявку на обучение и конкурс можно по ссылке.

Участие в этом конкурсе на получение денежной помощи могут принять жители и переселенцы из пяти областей – Полтавской, Киевской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской.

Денежная помощь на ведение бизнеса предоставляется при соблюдении определенных условий. Так, чтобы получить денежную помощь каждый участник должен иметь регистрацию как ВПЛ (внутренне перемещенные лица) в одной из вышеупомянутых областей и действующий статус ФОП (физическое лицо-предприниматель), временно приостановивший деятельность. Они также должны быть готовы к открытию ФОП в ближайший месяц.

Кроме денежной помощи в размере 150 000 гривен, участники получат профессиональное бизнес-обучение, которое будет включать в себя трехдневное офлайн обучение от профильных специалистов, консультации экспертов и менторское сопровождение на пути разработки и реализации бизнес-плана.

Таким образом, этот проект направлен на поддержку внутри перемещенных лиц с детьми в их желании развиваться предпринимательских направлениях и создать собственный бизнес. Потому и выплачивается такая денежная помощь.

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