Денежная помощь перестанет выплачиваться определенным категориям украинцев. Так, начиная с 1 августа правительство Украины прекратит выплаты денежной помощи некоторым переселенцам. Речь идет о тех, которые длительное время находятся за границей. Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак отметила об этом во время эфира телемарафона.

По ее словам, денежная помощь выплачивается только внутренним переселенцам, поэтому беженцы не имеют права на получение этих выплат.

Марчак подчеркнула, что иностранные государства также оказывают денежную помощь украинцам только пока они находятся на их территории. Фактически некоторые граждане, выехавшие в другие страны, получают денежную помощь как внутренне перемещенные лица, а также денежную помощь от страны, куда они совершили переезд.

Объясняя причину прекращения выплат, замминистра отметила, что денежная помощь на проживание направлена именно на внутренне перемещенные лица. Именно поэтому с 1 августа гражданам, находящимся за границей длительное время и выбравшим место безопасного проживания, не будет выплачиваться эта денежная помощь.

Органы власти сообщат гражданам о прекращении выплат через различные средства связи, в частности, посредством электронной почты и телефонных звонков. Изменения в порядке назначения денежной помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц были приняты Кабинетом Министров.

Источник: "Укринформ".

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