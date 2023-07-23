Певица Слава Каминская из "НеАнгелов", ранее отказавшись петь на украинском, похвалилась кадрами из отдыха и получила мощный ответ.

Украинская певица и бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая сразу сбежала из страны во время вторжения и отказалась возвращаться домой, уже не раз попала в различные скандалы из-за своих высказываний, поведения и различных выпадов в сторону украинцев.

В этот раз Каминская похвалилась кадром из курорта, в очередной раз провоцируя негативную реакцию.

На своей странице в Instagram Каминская опубликовала снимок, на котором она позирует на яхте, окруженной морскими просторами и скалами, при этом сделав акцент на фигуре.

«Любовь вернулась ко мне задом :) ПиСи: поплыли скалы? У них урок плавания :) могут себе позволить» - пишет Каминская.

Ответы не заставили себя ждать:

«Неужели в войну нет терпения не публиковать попу… Ее уже и так столько раз все видели. Какое-то должно быть сочувствие к тем, кто в таких обстоятельствах, что попа не на уме. Лучшее же лицо опубликовать; Слава Витальевна! Чтобы не вернулось к Вам задом, Вы затмите его!

Ждет комплиментов -деферамбы... Грустно... Ну хорошо, что детей вывезла, но зачем же так в душу остальных украинцев, которые дома или в окопах так гадить? После войны дети спросят: мама, как ты переживала войну? Вот так есть фото…».

Ранее Каминская также заявила, что у всех, кто просит ее общаться на родном языке, якобы "не все в порядке".

Последние новости Украины:

Напомним, Астафьева, Могилевская и другие звезды, которые нашли свою любовь во время войны

А еще Politeka писала, что Дорофеева, Харчишин, Остапчук и другие звезды, которые развелись в 2022 году

Также Politeka сообщала, что Дорофеева опозорилась новым клипом, украинцы не стали молчать