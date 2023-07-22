Начиная с 18 июля по 18 октября 2023 года, "ПриватБанк" были введены новые условия.

"ПриватБанк" изменил условия перевода средств. В частности, "ПриватБанк" сообщил о внесении изменений в условия международных переводов для своих клиентов. Начиная с 18 июля по 18 октября 2023 года, были введены новые условия. Об этом сообщают на официальном сайте "ПриватБанка".

Вместе с мобильным приложением ZEN.COM, "ПриватБанк" представил новый сервис денежных переводов на карты и номера счетов IBAN "ПриватБанка". В течение акционного периода украинцы смогут пополнить собственные карты, поддержать своих родных или внести благотворительный взнос, не платя комиссионных процентов.

Предложение доступно для клиентов, пользующихся приложением ZEN.COM.

Процедура перевода денег с помощью ZEN.COM и PrivatMoney проста:

Скачайте ZEN.COM и пройдите регистрацию.

Выберите валюту, которую хотите отправить (EUR или USD).

Выберите метод перевода "Transfer to card" (на карту) или "Банковский перевод" (на номер счета IBAN).

Введите номер карты или IBAN-счета получателя и убедитесь, что в разделе "Тип перевода" указан PrivatMoney.

Проверьте данные и подтвердите перевод.

Основным преимуществом является быстрота и простота переводов. Эти новые условия усиливают удобство и доступность международных переводов клиентам "ПриватБанка", позволяя им с эффективностью осуществлять финансовые операции без дополнительных комиссионных расходов.

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