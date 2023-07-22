"ПриватБанк" изменил условия перевода средств. В частности, "ПриватБанк" сообщил о внесении изменений в условия международных переводов для своих клиентов. Начиная с 18 июля по 18 октября 2023 года, были введены новые условия. Об этом сообщают на официальном сайте "ПриватБанка".
Вместе с мобильным приложением ZEN.COM, "ПриватБанк" представил новый сервис денежных переводов на карты и номера счетов IBAN "ПриватБанка". В течение акционного периода украинцы смогут пополнить собственные карты, поддержать своих родных или внести благотворительный взнос, не платя комиссионных процентов.
Предложение доступно для клиентов, пользующихся приложением ZEN.COM.
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Процедура перевода денег с помощью ZEN.COM и PrivatMoney проста:
- Скачайте ZEN.COM и пройдите регистрацию.
- Выберите валюту, которую хотите отправить (EUR или USD).
- Выберите метод перевода "Transfer to card" (на карту) или "Банковский перевод" (на номер счета IBAN).
- Введите номер карты или IBAN-счета получателя и убедитесь, что в разделе "Тип перевода" указан PrivatMoney.
- Проверьте данные и подтвердите перевод.
Основным преимуществом является быстрота и простота переводов. Эти новые условия усиливают удобство и доступность международных переводов клиентам "ПриватБанка", позволяя им с эффективностью осуществлять финансовые операции без дополнительных комиссионных расходов.
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Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.
Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.