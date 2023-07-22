Украина постоянно увеличивает требования к минимальному стажу, необходимому для того, чтобы была пенсия в 60 лет.

Выйти на пенсию в 60 не выйдет у всех украинцев уже через некоторое время. Чтобы выйти на пенсию украинцам придется ждать соответствующего возраста. Стало известно, почему некоторые украинцы не смогут уйти на отдых "заранее". Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины и предупредили украинцев о пенсии.

Украина постоянно увеличивает требования к минимальному стажу, необходимому для того, чтобы была пенсия в 60 лет. В 2023 году для получения пенсии необходимо иметь 30 лет страхового стажа, однако с каждым следующим годом этот период увеличивается и к 2028 году составит 35 лет.

Такой рост требований к стажу пенсии ставит многих украинцев в сложную ситуацию, ведь пять лет спустя большинство не смогут получить пенсию из-за недостаточного стажа. Это значит, что им придется ждать до 63 или даже 65 лет, чтобы выйти на пенсию.

Для получения пенсии в возрасте 63 лет в 2023 году нужно иметь от 20 до 30 лет стажа, а с каждым годом этот период увеличивается. А для получения пенсии в 65 лет в 2023 году необходимо иметь от 15 до 20 лет стажа, и эти требования будут расти со временем.

В случае, если украинец работал некоторое время за границей, этот стаж могут учесть для определения права на получение пенсии, но это не повлияет на размер выплат. То есть стаж, полученный за границей, будет учитываться только для определения права на пенсию, а не для расчета ее размера.

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