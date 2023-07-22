Компания перевозчика "Укрзализныця" приступила к блокированию пользователей своего мобильного приложения, которые проявляют чрезмерную активность и массово скупают билеты для дальнейшей перепродажи. Об этом сообщили на странице перевозчика "Укрзализныця" в Facebook.
По статистике, предоставленной "Укрзализныцей", только 2% пользователей покупают не более пяти билетов в неделю, тогда как массовые заказы, особенно более 500 билетов, могут указывать на деятельность перекупщиков.
"Укрзализныця" вносит изменения в процесс покупки билетов, чтобы упростить его для честных клиентов и затруднить деятельность "билетных спекулянтов". В список блокированных пользователей "Укрзализныци" попадают те, кто постоянно оформляет билеты на других пассажиров (10 и более раз в неделю), хотя для таких случаев есть услуга группового заказа.
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Дополнительными основаниями для временной блокировки является аномальная активность по возврату и покупке билетов на разные фамилии для тех же мест. "Укрзализныця" анализирует учетные записи на наличие недобросовестных покупателей, чтобы своевременно выявлять и блокировать такие случаи.
Если кто-то несправедливо попал в блок, "Укрзализныця" просит обращаться на номер 0800503111 для оперативного решения этого вопроса.
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