"Укрзализныця" блокирует в своих системах учетные записи лиц, массированно скупающих билеты на поезда для перепродажи.

Компания перевозчика "Укрзализныця" приступила к блокированию пользователей своего мобильного приложения, которые проявляют чрезмерную активность и массово скупают билеты для дальнейшей перепродажи. Об этом сообщили на странице перевозчика "Укрзализныця" в Facebook.

По статистике, предоставленной "Укрзализныцей", только 2% пользователей покупают не более пяти билетов в неделю, тогда как массовые заказы, особенно более 500 билетов, могут указывать на деятельность перекупщиков.

"Укрзализныця" вносит изменения в процесс покупки билетов, чтобы упростить его для честных клиентов и затруднить деятельность "билетных спекулянтов". В список блокированных пользователей "Укрзализныци" попадают те, кто постоянно оформляет билеты на других пассажиров (10 и более раз в неделю), хотя для таких случаев есть услуга группового заказа.

Дополнительными основаниями для временной блокировки является аномальная активность по возврату и покупке билетов на разные фамилии для тех же мест. "Укрзализныця" анализирует учетные записи на наличие недобросовестных покупателей, чтобы своевременно выявлять и блокировать такие случаи.

Если кто-то несправедливо попал в блок, "Укрзализныця" просит обращаться на номер 0800503111 для оперативного решения этого вопроса.

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