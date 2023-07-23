В Корабельном районе Николаева мужчина в алкогольном состоянии унизил женщин, общавшихся между собой на украинском языке. Видео конфликта облетело сеть. На него также обратила внимание местная полиция. После чего скандалист поплатился за свое поведение и оскорбления женщин. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.

Стоит напомнить, что по свидетельству местной жительницы Марины, она разговаривала со своей подругом на украинском языке рядом с магазином. Во время разговора мимо них прошел мужчина в нетрезвом состоянии, который выразился ругательно в их сторону, а затем отошел, чтобы приобрести сигареты. Однако позже он вернулся к женщинам и, услышав снова украинский язык, обидел их, назвав "бандерками".

"Иди, с*ка, вызывай полицию. Я в Николаеве вырос, зловонная бандеровка. Я по-русски всю жизнь говорил здесь. Хохлятские под*расы бл*ть", - заявил мужчина.

Прес-служба полиции утверждает, что следственные отделения полиции № 3 Николаевского районного управления возбудили уголовное производство по указанному инциденту.

Уголовное производство было начато согласно части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины, касающейся нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Сейчас полицейские устанавливают всех участников происшествия.

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Напомним, что языковый скандал разгорелся на курсах, обе стороны конфликта эмоционально высказались.

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