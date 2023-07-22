Сложная ситуация с бракованными медицинскими средствами явилась предметом жалоб в Силах обороны. Инструктор по тактической медицине и боевой медик Маша Назарова, 22 июля, пожаловалась в своем Facebook на проблемы турникетов, не способных остановить кровотечение у раненых.

Она отметила, что в течение десяти лет войны волонтеры и благотворители постоянно собирают средства на качественные турникеты для защитников.

Маша Назарова также выразила возмущение тем, что якобы некоторые предоставленные Командованием медицинских сил турникеты ненадежны и не способны остановить кровотечение, а даже угрожают жизни раненых. В своих обращениях Назарова указывает на необходимость усовершенствования этого аспекта медицинского оборудования, так как оно может иметь критическое значение для спасения жизни воинов на поле боя. Из-за таких турникетов у раненых нет шансов выжить.

После публикации Назаровой командование медицинских сил провело проверку. В своем официальном обращении в Facebook, Командование Медицинских сил утверждает, что результаты проверки не подтвердили распространенную в медиа информацию о неисправности турникетов в указанных аптечках.

"Аптечки поступили в качестве материально-технической помощи от наших международных партнеров. Факт №1: Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины не закупало их. Факт №2: После заявления начальника медицинской службы одной из воинских частей выдача аптечек была приостановлена", - добавили в Командовании Медицинских сил.

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