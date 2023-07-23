Сейчас цены на популярный овощ в Украине в среднем на 38% ниже, чем за тот же период прошлого года.

В Украине в течение 2022 и 2023 продолжился рост цены на ряд продуктов. На это повлияло не только вторжение России, но и увеличение цены на топливо и электроэнергию. Хотя в последнее время в Украине резко подешевел один из самых популярных овощей.

В частности, резко снизились цены на огурцы. Причиной такого ценового тренда эксперты называют высокое предложение огурца на рынке.

По последним данным проекта ежедневного мониторинга, украинские тепличные комбинаты значительно снизили цены на огурцы, предлагая их за 10-20 грн/кг ($0,27-0,55/кг), что составляет на 33% меньше, чем на конец прошлой недели.

По словам операторов рынка, на этой неделе значительное количество огурцов из летних теплиц и открытого грунта попало на рынок по сниженным ценам по сравнению с объявленными ранее представителями тепличных комбинатов. Торгово-закупочная деятельность в сегменте огурцов была малоактивной, что заставило продавцов пересмотреть цены и опустить их вниз во избежание накопления нереализованной продукции на складах.

Сейчас цены на огурцы в Украине в среднем на 38% ниже, чем за тот же период прошлого года. Большинство операторов рынка прогнозируют дальнейшее удешевление в этом сегменте.

В связи со сложной ситуацией продавцы приняли решение снизить цены на огурцы во избежание превышения запасов нереализованной продукции на их складах.

Источник: EastFruit.

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