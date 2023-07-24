На своей странице в Instagram Ксения Мишина, которая ранее похвалилась беззаботной жизнью в день массового траура украинцев после трагедии во Льовове, поделилась новым кадром. В этот раз Мишина показала фото, сделанное перед выходом фильма "Барби", и постаралась привлечь внимание к себе привычным способом.

Как известно, недавно состоялась премьера самого ожидаемого фильма 2023 года — "Барби", поэтому Мишина подобрала тематический наряд с яркой расцветкой.

«Что-то сегодня со мной не так, но обычно я – идеальная» (С) Барби, - цитирует Мишина под кадром.

В сети сразу же отреагировали:

«С обувью беда, не по размеру; Нехватка комплиментов?; Что там с барби, кто объяснит? Все носятся с этой барби; А платье как у Квитковой; Но Марго пригласили, и а вас нет)); Точно обувь на вырост; Смотрите на свою убогую обувь; пятка свисает, а пальцы на см лишнее».

Напомним, ранее произошло серьезное происшествие, когда российские оккупанты атаковали многоэтажное здание во Львове, в результате чего погибли 11 человек, а более 200 квартир были разрушены.

Ксения Мишина разместила это видео на своей странице в Instagram, где она танцует в купальнике с сыном. Пользователи соцсетей отметили, что каждый раз, когда происходят страшные события, такие как нападения на жилые дома и гибель людей, Ксения Мишина выкладывает откровенные фотографии своего тела.

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