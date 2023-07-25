По словам "Мастер Шефа" Евгения Клопотенко, рецепт закуски из курицы обещает быть особенно вкусным благодаря хрустящей корочке, которая придает блюду уникальный вкус. В отличие от обычных куриных наггетсов, в этом рецепте используется двойная панировка с использованием яиц и сухарей, что делает закуску более аппетитной и интересной.
Вам понадобятся:
- 500 г куриного филе
- 50 г сыра
- 1 веточка мяты
- 3 веточки кинзы
- ½ чайной ложки кориандра
- ½ чайной ложки куркумы
- ½ чайной ложки паприки
- Щепотка соли
- 3 яйца
- 200 г панировочных сухарей
- Классический кетчуп для подачи
Теперь перейдем к процессу приготовления по рецепту "Мастер Шефа" Евгения Клопотенко:
Шаг 1: В блендере поместите куриное филе вместе с веточкой мяты, кинзы, куркумой, паприкой и щепоткой соли. Перемелите ингредиенты до получения однородного фарша. Если у вас нет блендера, можно воспользоваться мясорубкой, но помните, что фарш может быть не таким однородным, подмечает "Мастер Шеф" Клопотенко.
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Шаг 2: Натрите сыр и смешайте его с полученным куриной массой.
Шаг 3: Сформируйте круглые котлеты из куриного фарша, а затем сделайте в центре каждой котлеты небольшую дырочку с помощью пальца, чтобы придать им форму донатов. "Мастер Шеф" Клопотенко добавляет, поместите донаты на доску или другую плоскую поверхность, затем поставьте их в морозильную камеру на 20 минут. В это время включите духовку и предварительно разогрейте ее до 200 градусов.
Шаг 4: Взболтайте 3 яйца вилкой для панировки. Также подготовьте 200 г панировочных сухарей и застелите противень пергаментной бумагой. Обмакните каждый подмороженный донат в яйцо, затем обваляйте в сухарях. Для лучшего результата, каждый донат панируйте дважды, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.
Шаг 5: Выложите готовые донаты на застеленный пергаментом противень и отправьте их в разогретую духовку. Запекайте донаты примерно 25-30 минут до золотистой корочки.
Шаг 6: "Мастер Шеф" Клопотенко рекомендует также, готовые донаты подавайте с классическим кетчупом. Приятного аппетита!
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