Об инциденте сообщил мэр Львова Андрей Садовый, пишет Politeka.net.

«Какое-то бестолковое хотело украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная.

Теперь работает полиция. Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. По деталям в ГУР», - отметил Садовый в своем телеграмм-канале.

Николай Кузнецов – советский разведчик, герой СССР, агент НКВД.

Кузнецов похоронен во Львове, на территории военного мемориала Холм Славы.

Несколько лет назад к власти Львова обращалась племянница разведчика Маргарита Брюханова. Женщина хотела перезахоронить прах Кузнецова в Широкореченском мемориале в Екатеринбурге.

Ранее иск Брюхановой рассматривал львовский административный суд, который решил, что вопрос должен быть рассмотрен львовским горсоветом. Однако Андрей Садовый заявил, что вопрос передачи праха – политический, и на фоне агрессии России должен рассматриваться "в рамках государственной политики".

В 2007 году о перезахоронении просила группа депутатов парламента Свердловской области. Но сторонники переноса останков сообщили, что против выступил МИД РФ - по их словам, там опасались, что "такой шаг способен открыть своеобразный ящик Пандоры и дать повод украинским националистам развернуть кампанию по переносу других захоронений советских воинов, погребенных на территории Украины".

Отказали в передаче останков и во Львове, куда в том же году приезжала комиссия из от правительства Свердловской области.

Добавим, что существует предположение якобы на холме Славы во Львове похоронен не Николай Кузнецов, а неидентифицированный немецкий офицер, смерть же агента НКВД могла быть инсценировкой.

Об этом в Фейсбуке сообщал историк и журналист Вахтанг Кипиани.

«В свое время исследовал обстоятельства его смерти, держал в руках рассекреченное по моему обращению в СБУ дело о его гибели. Обстоятельства его смерти легендарны. По моему мнению, на холме Славы во Львове лежит не он. А... выкопанный в 1959 году - первый попавшийся немецкий офицер», - написал Кипиани.

Историк отмечал, что по канонической версии Кузнецов вместе с двумя товарищами Каминским и Беловым погиб в селе Боратин Бродовского района. По версии главы СБ ОУН Николая Лебедя, это произошло в селе Верба в Ровенской области.

«В могиле, которую "обнаружили" после войны усилиями его биографа и сослуживца Струтинского, было одно тело. Его и перезахоронили во Львове. А где другие?" – задавал вопрос Кипиани.

Есть версия, рассказывал Кипиани, что смерть Кузнецова – это инсценировка. И на самом деле, повстанцы его не убили, а обменяли на жену Лебедя Дарию Гнатковскую, которая с 1941 года находилась за решеткой у немцев.

«В 1945 году Кузнецов, если он действительно находился как ценный пленник у немцев, мог попасть к американцам», - отмечал историк.