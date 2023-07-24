В зависимости от причины взыскания размер отчислений может составлять 50% или 20% от пенсии.

Пенсия может быть уменьшена. Согласно законодательству, украинские пенсионеры, имеющие долги и задолженности, могут сталкиваться с возможностью потерять часть своей пенсии. Размер отчислений с пенсии рассчитывается с учетом оставшихся сумм после удержания налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Об этом говорится в разъяснении Минюста.

В зависимости от причины взыскания размер отчислений может составлять 50% или 20% от размера выплат пенсии.

Случаи, предусматривающие 50% отчислений, включают взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или смертью лица, в связи с потерей кормильца, а также имущественного или морального вреда, причиненного уголовным правонарушением или другим общественно опасным. В других случаях взыскание размер отчислений по пенсии ограничен 20%.

Общая сумма всех отчислений по пенсии не может превышать 50% заработной платы, которая должна быть выплачена работнику. Это ограничение не распространяется на случаи взыскания алиментов на несовершеннолетних детей и отчисления из заработной платы при отбывании должником наказания в виде исправительных работ.

Таким образом, пенсионерам следует учитывать возможность потерять часть пенсии при взыскании из-за задолженности и других судебных решений.

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