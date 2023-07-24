Украинский банк "ПриватБанк" пользуется огромной популярностью среди жителей Украины. Но несмотря на это клиенты "ПриватБанк" часто сталкиваются с проблемами в работе банковской системы. Очередной негативный отзыв появился на сайте Минфин.

Клиентка "ПриватБанк" поделилась, что временно работает и живет в Словакии, куда подалась после вторжения россии в Украину. В приложении "Приват24" она добавила свою карту "Uni Credit", для перевода средств через сайт на карту "ПриватБанк" (золотая универсальная), но перевод на карту не поступает.

Причем оператор "ПриватБанк" винит всех, но только не банковское учереждение.

"Ничего кроме проблем. Раньше хоть были некоторые толковые операторы и помогали решать эту проблему, а сейчас — катастрофа. Ответ один - виноваты и Uni Credit, и другие сервисы, и кто угодно, но не "ПриватБанк". А что Uni Credit подтверждает перевод денег, а Приват их отменяет, то все равно виноват кто угодно, но не "ПриватБанк", — подчеркнула клиент банка.

Более того, один из операторов и вовсе посоветовал сделать перевод через терминал "ПриватБанк". Но проблема в том, что в Словакии их нет.

"Они не знают, как решить проблему, несут только какой-то бред, что банк здесь не у дел. И нельзя даже добиться чтобы составили заявку в техотдел, как это делали знающие специалисты и проблема на время решалась. А сейчас полное дно!", — возмутилась клиентка "ПриватБанк".

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