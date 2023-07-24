Действующего народного депутата Украины от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" разоблачили на сотрудничестве с россиянами.

Нардеп Александр Пономарев во время полномасштабного вторжения рф добровольно начал сотрудничество с врагом, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области. Ему выдвинули подозрение в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным расследования, народный депутат перерегистрировал подконтрольные ему предприятия в соответствии с российским законодательством, открыл счета в местных "филиалах" российских банков, а также способствовал производству материальных ценностей и их передаче российским оккупантам.

В СБУ рассказали, что заводы Пономарева поставляли горюче-смазочные материалы для российской военной техники, а также предоставляли рашистам технику, которую враг использовал для обустройства своих фортификационных сооружений.

Даже после переезда в Киев нардеп продолжал координировать деятельность предприятий, которые помогали захватчикам.

В ходе проведения неотложных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители, содержащие доказательства деятельности народного депутата в пользу российской федерации.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

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