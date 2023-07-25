Мужчину за замечание избили, его кум получил удар в голову и потерял сознание, а куме сломали руку.

В Белой Церкви Киевской области произошла потасовка между водителем автомобиля и жителями соседних домов из-за слушаний российской музыки во время войны в Украине.

Конфликт разразился 21 июля, когда водитель "Mercedes" слушал на всю улицу российскую музыку, пренебрегая тем, что украинские бойцы на фронте отстаивают право страны на существование. О подробностях инцидента сказал участник происшествия Вадим Могорит в Facebook.

Вадим Могорит сделал замечание мужчине, слушавшему русскую музыку, в результате чего его атаковали. Кум Вадима, вставший на защиту мужчины, получил удар в голову и потерял сознание, а куме сломали руку. Даже по прибытии полиции, нападавшие продолжали избивать Вадима.

По словам потерпевшего, его жестоко избивали и не имели пощады. К счастью, наличие видеозаписи помогло свидетелям остановить эти нападающие действия. Однако Вадим получил сотрясение мозга и многочисленные гематомы на голове и теле.

"Были сильно и беспощадно, видео предоставили свидетели и помогли остановить эту стаю, за что им очень спасибо. Патрульная полиция была явно знакома с несколькими нападающими, меня били даже в присутствии патрулей", - сообщил мужчина.

Потерпевший отметил, что эта компания нападающих уже имела определенную неприятную репутацию, но он решил не позволить им избежать ответственности, и его заявление в полицию останется безотлагательным.

Событие вызвало возмущение украинцев, призвавших полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) тщательно расследовать этот инцидент и принять ответные меры против любителей российской пропаганды.

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