Хотя в Украине наблюдается рост цены на многие продукты из-за повышения стоимости топлива, в течение летних месяцев большинство сезонных овощей будут дешеветь. На примере капусты можно увидеть, что цена на этот овощ значительно снизилась за последнюю неделю.

капуста, пекинская капуста

Цена капусты упала на 20% и теперь составляет 12–16 гривен за килограмм.

Эксперты сообщают, что по сравнению с прошлым годом цены на белокочанную капусту в Украине ощутимо снизились. В настоящее время она в среднем на 44% дешевле, чем в первой половине июля 2022 года, и наблюдается тенденция дальнейшего снижения цен на этот овощ на украинском рынке.

Главная причина снижения цены на продукт – большое предложение капусты и низкий спрос на нее. Условия роста и роста урожая привели к увеличению запасов капусты в фермерских хозяйствах, но покупатели проявляют ограниченный энтузиазм.

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магазин, супермаркет, продукты

Также на рынке увеличилась конкуренция между оптовыми компаниями и розничными сетями, что привело к увеличению предложения и снижению цены на продукт.

Таким образом, благоприятная ситуация на рынке капусты позволяет потребителям приобрести этот овощ по достаточно доступной цене, что способствует улучшению ситуации с питанием украинцев. По прогнозам аналитиков, к осени цены на продукт будут дальше дешеветь.

Источник: EastFruit.

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Напомним, цены на несколько базовых продуктов начнут расти.

Как писала Politeka, цены на популярную крупу в Украине резко подешевели.

Также Politeka сообщала, цены на популярные овощи радуют удешевлением.