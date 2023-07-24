Эксперты сообщают, что по сравнению с прошлым годом цены на популярный овощ в Украине ощутимо снизились.

Хотя в Украине наблюдается рост цены на многие продукты из-за повышения стоимости топлива, в течение летних месяцев большинство сезонных овощей будут дешеветь. На примере капусты можно увидеть, что цена на этот овощ значительно снизилась за последнюю неделю.

Цена капусты упала на 20% и теперь составляет 12–16 гривен за килограмм.

Эксперты сообщают, что по сравнению с прошлым годом цены на белокочанную капусту в Украине ощутимо снизились. В настоящее время она в среднем на 44% дешевле, чем в первой половине июля 2022 года, и наблюдается тенденция дальнейшего снижения цен на этот овощ на украинском рынке.

Главная причина снижения цены на продукт – большое предложение капусты и низкий спрос на нее. Условия роста и роста урожая привели к увеличению запасов капусты в фермерских хозяйствах, но покупатели проявляют ограниченный энтузиазм.

Также на рынке увеличилась конкуренция между оптовыми компаниями и розничными сетями, что привело к увеличению предложения и снижению цены на продукт.

Таким образом, благоприятная ситуация на рынке капусты позволяет потребителям приобрести этот овощ по достаточно доступной цене, что способствует улучшению ситуации с питанием украинцев. По прогнозам аналитиков, к осени цены на продукт будут дальше дешеветь.

Источник: EastFruit.

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