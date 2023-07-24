В рамках мобилизации мужчину признали пригодным к службе и это при том, что у него искривлен позвоночник, а колени не сгибаются и он испытывает сильные боли.

Более года из-за полномасштабной войны продолжается мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако согласно законодательству, призыву во время мобилизации не подлежат лица с инвалидностью и временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья. Но в Виннице похоже этого не слышали. Там, парня с третьей группой инвалидности признали годным к службе.

Об этом сообщил Телеграм-канал Украина-Сегодня.

Инцидент произошел в Шаргородской ВЛК Винницкой области. Известно, что старший сын женщины на фронте и пошел в ВСУ добровольно. Получил ранение, подлечился и вернулся к защите Украины. Младший – инвалид с детства, но в рамках мобилизации он вдруг получил повестку. По словам матери, повестку ему вручили в поликлинике врачи лечебной комисии.

В рамках мобилизации его признали пригодным к службе. И это при том, что у мужчины искривлен позвоночник, а колени не сгибаются. Когда же портится погода и идет дождь, то боли в костях настолько невыносимые, что мужчина не может даже сам подняться. Как его могли мобилизаровать вообще не понятно.

"Я понимаю, что мобилизация идет, но не всех же гребсти. Посмотрите на его движения. Он инвалид третьей группы, инвалид детства. Если хотите можете изучить все документы и справки. Как он может быть признан годным к службе? Мама сейчас в шоковом состоянии и не понимает, что вообще ей делать. Люди, что это творится?", - рассказывает женщина, которая сняла на видео разговор матери и представителя горсовета.

Женщине посоветовали обжаловать решение о мобилизации в суде. Ко всему прочему, представитель горсовета нашел этому решению объяснение. Мол, надо убедиться – возможно, инвалид детства излечился.

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