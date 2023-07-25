В Киеве правоохранители вместе с прокуратурой обнаружили действовавшую на коммунальном предприятии коррупционную схему. В результате такой деятельности бюджет недополучил более 5,7 млн ​​гривен. Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции .

Чиновники совместно с другими должностными лицами, злоупотребляли своим положением. Они за денежный процент улаживали интересы определенных хозяйствующих субъектов, чтобы продлевать действующие договоры на размещение объектов торговли и аттракционов на территории города без проведения электронных торгов.

Эксперты выяснили, что из-за таких действий бюджет города понес убытки в сумме более 5,7 млн ​​гривен, поскольку процедуры электронных торгов не проводились, а дополнительные соглашения на продление действия договоров привели к убыткам еще почти на 600 тысяч гривен.

Один из участников этой схемы, и. руководителя коммунального предприятия исполнительного органа Киевсовета, получил подозрение за злоупотребление властью и служебным положением, а также за служебный подлог. В рамках расследования полицейскими были проведены обыски в помещениях двух Департаментов КГГА.

Правоохранительные органы продолжают собирать доказательства для привлечения всех причастных лиц к ответственности за коррупционную схему, которую они разработали.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.