Украинцам все еще выплачивается субсидия. В Украине семьи, которые тратят на оплату квартплаты более 15% своего дохода, имеют право на получение жилищных субсидий. Однако некоторые граждане могут отменить выплату субсидии.

Например, субсидия не будет назначена тем, кто имеет просроченную задолженность по оплате коммунальных услуг, сумма которой превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).

Для того чтобы субсидия была назначена, необходимо подтвердить уплату задолженности или заключить договор о ее реструктуризации, или обжаловать ее в судебном порядке.

Кроме того, выплата субсидии может прекратиться в следующих случаях:

1.Общая площадь квартиры превышает 130 квадратных метров или 230 квадратных метров в домах.

2. Член семьи в течение 12 месяцев перед назначением субсидии совершил сделку на сумму более 50 тысяч гривен.

3. Лицо имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в сумме, превышающей 100 тысяч гривен, или облигации внутреннего государственного займа на сумму свыше 100 тысяч гривен.

4. Выплата субсидии может прекратиться, если имеющееся транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет, и/или более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).

5. Также выплата субсидии может прекратиться, если в составе семьи являются совершеннолетние лица, не работающие (и не имеющие статуса безработного) или чей среднемесячный доход меньше минимальной заработной платы, или лица, не уплачивающие единый взнос на социальное страхование в течение трех месяцев.

Источник: Фокус.

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