Расследование продолжается для установления всех обстоятельств преступления. За преступление злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бизнесмена, предлагавшего взятку в размере 1 млн гривен сотруднику СБУ, с целью присвоения земли на военном полигоне «Широкий лан» Николаевской области. Детали вопиющего дела сообщили в пресс-службе СБУ .

По данным следствия, этот предприниматель был причастен к самовольному занятию 400 гектаров земли на военном полигоне для своей аграрной деятельности.

За сумму в 1 млн гривен он попытался повлиять на следователя Национальной полиции через сотрудника СБУ. Конкретно он просил отменить арест на земельном участке, который он незаконно захватил для своих бизнес-целей.

Однако сотрудник СБУ сразу сообщил об этом "предложении" своему руководству, что дало возможность задокументировать преступные действия предпринимателя и задержать его "на горячем" при передаче части неправомерной выгоды.

Бизнесмену было доложено о подозрении согласно ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Суд избрал меру пресечения для задержанного - содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 6 млн гривен.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств преступления. За преступление злоумышленнику грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

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