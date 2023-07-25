Кристина Решетник в последние дни активно публиковала кадры с роскошного отдыха на море вместе с тремя сыновьями, за что ее критиковали, мол, не стоит хвастаться, пока в Украине война. Но в этот раз на своей странице в Instagram жена ведущего поделилась печальной новостью.

"Это были самые тяжелые 4 дня за последнее время. И они продолжаются 😭 Для каждой мамы наибольшее опасение, когда болеют дети. А когда ты многодетная мама, как я, то опасения и стресс утраиваются 🤪😫 А когда это происходит на море, не в домашних условиях - то это вообще бинго 😭 Словом, Саша первый, теперь подключились Димуся и Иван 🤕", - рассказала жена Григория Решетника.

Кристина Решетник как мама с опытом решила дать украинкам полезный совет — брать с собой аптечку, максимально наполненную всем необходимым, на все случаи жизни.

"Кто-то говорит, что это проекция будущего, но лучше иметь под рукой все, чем можно спасать малышей, когда это станет необходимым! Поэтому я давно вожу с собой все и это очень помогает в кризисных ситуациях ☝️", - подчеркнула любимая ведущего "Холостяка" Решетника.

Кристина Решетник добавила, что всегда берет с собой следующие препараты: жаропонижающие, обезболивающие, антигистаминные, противовирусные, от отравления, кишечных расстройств (сорбенты, электролиты, пробиотики), от боли в ушах, зеленку, перекись водорода.

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Напомним, Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

Как писала Politeka, Жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.

Также сообщала Politeka, Жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.