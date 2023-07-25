Украинцы в комментариях поддержали его негодование. При этом они указали, что существуют еще хуже ситуации.

Прошло уже полтора года с момента полномасштабного вторжения. К сожалению, в стране появилось много раненых военных, а до сих пор военкоматы и клиники, где защитники вынуждены проходить военно-врачебную комиссию, не решили наболевшие проблемы.

Одну из таких проблем отметил боец ​​Вооруженных Сил Украины Владимир Шередега в своем посту в Фейсбуке.

Он обратил внимание на туалет на киевском военно-врачебном комиссариате, который является напольным унитазом, предусматривающим сидение на корточках при пользовании им.

"За полтора года не могут установить хоть какой-нибудь инклюзивный унитаз на месте, где каждый день здесь появляются десятки людей без ног или с поврежденными ногами" – гневно отметил Шередега.

Украинцы в комментариях поддержали его негодование. При этом они указали, что существуют еще хуже ситуации, когда необходимая инклюзивная инфраструктура отсутствует.

"Это правда, так и есть! Но фото еще не передает и вонь, которая слышна еще за 5 кабинетов в туалет и отсутствие вентиляций и проветривания коридоров где под кабинетами ребята ждут в очереди...", "Да с этим там проблемы", "Государство враг героев".

Такая ситуация свидетельствует о необходимости немедленных усилий по решению проблем людей с ограниченными возможностями, которые проходят военную службу, чтобы обеспечить им соответствующие условия и уважение их потребностей и прав.

Последние новости Украины:

Напомним, воин ВСУ, прикованный к постели, сказал первые слова после ранения.

Как писала Politeka, на Днепропетровщине при странных обстоятельствах оборвалась жизнь военного

Также Politeka сообщала, на Одесчине кусок ракеты привалил мужчину прямо в постели.