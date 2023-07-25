Прошло уже полтора года с момента полномасштабного вторжения. К сожалению, в стране появилось много раненых военных, а до сих пор военкоматы и клиники, где защитники вынуждены проходить военно-врачебную комиссию, не решили наболевшие проблемы.
Одну из таких проблем отметил боец Вооруженных Сил Украины Владимир Шередега в своем посту в Фейсбуке.
Он обратил внимание на туалет на киевском военно-врачебном комиссариате, который является напольным унитазом, предусматривающим сидение на корточках при пользовании им.
"За полтора года не могут установить хоть какой-нибудь инклюзивный унитаз на месте, где каждый день здесь появляются десятки людей без ног или с поврежденными ногами" – гневно отметил Шередега.
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Украинцы в комментариях поддержали его негодование. При этом они указали, что существуют еще хуже ситуации, когда необходимая инклюзивная инфраструктура отсутствует.
"Это правда, так и есть! Но фото еще не передает и вонь, которая слышна еще за 5 кабинетов в туалет и отсутствие вентиляций и проветривания коридоров где под кабинетами ребята ждут в очереди...", "Да с этим там проблемы", "Государство враг героев".
Такая ситуация свидетельствует о необходимости немедленных усилий по решению проблем людей с ограниченными возможностями, которые проходят военную службу, чтобы обеспечить им соответствующие условия и уважение их потребностей и прав.
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