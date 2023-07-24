В понедельник, 24 июля, российские оккупанты ударили кассетными боеприпасами по побережью водоема, где отдыхали люди.

По предварительным данным, по меньшей мере семь гражданских получили ранения в результате обстрела Константиновки, подтверждена гибель ребенка. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Около 19 часов рашисты открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Оккупанты били из РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами - именно тем оружием, которое применяется для "уничтожения живой силы противника".

Среди раненых четверо детей: 5-ти, 11-ти и 12-летние девочки и 11-летний мальчик. Один ребенок был в тяжелом состоянии — к сожалению, спасти его не удалось.

Ранее в ОВА сообщили, что минувшие сутки стали своеобразным затишьем, ведь в Донецкой области практически каждый день от российской агрессии получают ранения и гибнут люди. Так, за предыдущие сутки информация о раненых и погибших в области не поступала, но обстрелы были.

На Донецком направлении утром Авдеевка подверглась массированному артобстрелу — снаряды попали в жилые кварталы. Кроме того, были зафиксированы обстрелы Красногоровки и Максимильяновки в Марьинской общине.

В направлении Лисичанска в Северске повреждены четыре дома. На Горловском направлении в Торецке оккупанты повредили три дома, магазин и два админздания. В Часовоярской общине также повреждены два дома.

Всего за время полномасштабного вторжения россияне убили 1629 человек в Донецкой области, еще 3885 человек ранили. И это данные без учета Мариуполя и Волновахи.

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