Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал одиозного агента Гиркина, которого на днях арестовали и посадили в Лефортово.

В ролике Юрий Великий мастерски перевоплотился в Гиркина, который из российской тюрьмы записал первое видеообращение к своим поклонникам. Как видно, комик повторил не только внешний образ агента, но и его картавую речь и манеру говорить.

В подписи к публикации Юрий Великий написал: "20 июля, всем известный критик-скудный и диванный эксперт ГИРКИН, был арестован за критику путинской власти и помещен в СИЗО Лефортово. Иными словами, еще один неудобный для власти персонаж отправился в неудобное для этого персонажа место. Ну что ж, пожелаем ему с пользой провести время, не останавливаться на Лефортово и непременно добраться до Гааги, вместе с теми, кого он так упорно критиковал".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию, которую представил Юрий Великий:

"Как можно все это говорить с таким серьезным лицом, и самому не заржать? Юрочка, обожаю Вас".

"Очень талантливо, весело, остроумно. Юра, спасибо большое за прекрасную работу".

"Камера была спрятана в "центре принятия решений".

"Но так пародировать разных людей – это невероятно".

"А может его в Гаагу сдадут, в обмен на ордер? Хотя скорее всего он долго не протянет".

"Всех орков знаю только в Юрином исполнении он гораздо лучше чем оригиналы

"Так и знал, что Юрий выпустит видос про Гиркина в арестантской робе, и вот оно!".

"Проснулся с первыми петухами...'' Спасибо, как всегда остроумно и забавно".

"Нет предела вашему таланту! Спасибо за приятные минутки в это тяжелое для всех нас время".

"Юрий просто гений сюра и сарказма".

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