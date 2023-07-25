Пенсия продолжает выплачиваться украинцам. В августе этого года некоторые категории украинских пенсионеров получат одноразовую доплату к пенсии по случаю Дня Независимости Украины. Эти выплаты предусмотрены не всем пенсионерам.
Обычно такие доплаты к пенсии предоставлялись пенсионерам ко Дню Победы и выплачивались в мае, но в этом году Кабинет Министров принял решение перенести их на август.
В частности, доплаты к пенсии рассчитаны для ветеранов войны и жертв нацистских преследований. Также в августе доплаты получат ветераны российско-украинской войны и члены семей погибших воинов.
Точные суммы доплат к пенсии пока еще не известны, но они гарантированно не будут меньше, чем выплаченные в 2021 году.
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В прошлом году доплаты составляли:
- Лицам с инвалидностью I группы – 4421 гривен;
- ІІ группы - 3906 гривен;
- ІІІ группы – 3391 гривны;
- Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства – 1491 гривен;
- Лицам, имеющим особые заслуги перед государством – 4421 гривен;
- Членам семей погибших – 966 гривен;
- Участникам войны – 612 гривен.
Отметим также, что в июне 2023 определенная группа пенсионеров получила больше пенсии. Это касалось выплат, которые с апреля увеличились для пенсионеров, которые продолжают работать.
Источник: НВ.
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